港股市況｜恒指升逾700　收復10及250天線　ATM齊走高（持續更新）

恒指高開64點後升逾300點，中資電訊股造好。(資料圖片)

港股連跌六日後，今早恒指高開64點，報19,849點，後升幅曾擴大至300點；國指升121點，報6,703點；科指升2.2%，報4,010點。

【15:15 更新】

ATM股分別升逾4%至6%，恒指最新升758點，報20,544點，科指升235點，報4,160點。

【14:10 更新】

蔚小理造好，，受財政部指2023年免新能源車購置稅，加上北京市續推換車補貼，小鵬汽車（9868）午後升9%，蔚來（9866）升逾8%，理想汽車（2015）升逾7%。

大市高位窄幅上落，最新升694點，報20,840點，科指升5.5%，報4,139點。