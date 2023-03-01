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財經
2023-03-01 15:15:00

港股市況｜恒指升逾700　收復10及250天線　ATM齊走高（持續更新）

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恒指高開64點後升逾300點，中資電訊股造好。(資料圖片)

恒指高開64點後升逾300點，中資電訊股造好。(資料圖片)

港股連跌六日後，今早恒指高開64點，報19,849點，後升幅曾擴大至300點；國指升121點，報6,703點；科指升2.2%，報4,010點。

【15:15 更新】

ATM股分別升逾4%至6%，恒指最新升758點，報20,544點，科指升235點，報4,160點。

【14:10 更新】

蔚小理造好，，受財政部指2023年免新能源車購置稅，加上北京市續推換車補貼，小鵬汽車（9868）午後升9%，蔚來（9866）升逾8%，理想汽車（2015）升逾7%。

大市高位窄幅上落，最新升694點，報20,840點，科指升5.5%，報4,139點。

【12:10 更新】

恒指半日升666點，報20,451點，重上二萬關，收復250天綫及10天綫，成交775億元。科指升5%，報4,122點。

ATM，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升5%，美團（3690）升近4%。中資電訊股、新能源車股造好，蔚小理升逾7%。

【11:40 更新】

恒指重上10天綫（約20,405點），現報20,441點，升655點。

內房造好，中海外（688）升逾半成，潤地（1109）升逾3%，碧桂園（2007）、龍湖（960）升逾6%，雅居樂（3383）升逾4%。

【10:30 更新】

大市一度升近500點，高見20,282點，最新報20,258點，升472點，科指升4%，報4,082點。

【10:00 更新】

ATM方面，騰訊（700）高開1.1%，最新升3.3%；阿里巴巴（9988）升2%；美團(03690)低開0.6%，最新倒升1.5%。

中資電訊股續造好，聯通（762）升逾6%，中電信（728）升近半成，中移動（941）升逾2%，破頂高見60.15元。

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