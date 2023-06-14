港股市況｜恒指午後偏軟　先豐服務被美納入出口管制挫15%（持續更新）

被美國商務納入出口管制清單的先豐服務（500），股價挫15%，低見0.187元；

【12:15更新】

恒指半日跌9點，報19,511點，成交509億元；科指升1.6%，報4,101點。

其中，ATM升0.2%至逾1%；理想（2015）上周銷量再創新高，帶動「蔚小理」造好升逾6%至8%；四大內銀向下；攜程（9961） 跌逾4%；翠華（1314）續升逾17%。

【10:15更新】

恒指最新微跌2點，報19,518點；科指升1.21%。

ATM股，騰訊（700）最新升逾2%；阿里巴巴（9988）升0.6%；美團（3690）升逾1%。

「蔚小理」最新升5%至7%；翠華（1314）宣布派特別息，飆升15%，高見0.27元。