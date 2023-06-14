港股市況｜恒指午後偏軟　先豐服務被美納入出口管制挫15%（持續更新）

美國上月通脹報4%，創兩年新低。港股連升5日後，今早微高開，恒指高開26點，報19,547點；國指高開14點，報6,632點；科指高開0.5%，報4,058點。
【15:45更新】
恒指尾市跌116點，報19,405點；科指升0.27%，報4,049點。
滙豐（005）尾市轉升0.4%，高見60.15元；騰訊（700）尾市升0.4%。
中資電信股下跌，聯通（762）跌3.6%、中電信（728）跌3.25%；中移動（941）跌0.54%。
被美國商務納入出口管制清單的先豐服務（500），股價挫15%，低見0.187元；
【13:05更新】
港股午後初段跌16點，報19,505點；科指升1.47%，報4,097點。
藍籌股，海底撈（6862）升3.79%；創科實業（669）升3.31%；百度（9888）升2.53%；網易（9999）升2.53%。
中國澱粉（3838）公布首五個月轉蝕，除稅前虧損為約3,200萬元人民幣，股價現跌6.21%。
【12:15更新】
恒指半日跌9點，報19,511點，成交509億元；科指升1.6%，報4,101點。
其中，ATM升0.2%至逾1%；理想（2015）上周銷量再創新高，帶動「蔚小理」造好升逾6%至8%；四大內銀向下；攜程（9961） 跌逾4%；翠華（1314）續升逾17%。
【10:15更新】
恒指最新微跌2點，報19,518點；科指升1.21%。
ATM股，騰訊（700）最新升逾2%；阿里巴巴（9988）升0.6%；美團（3690）升逾1%。
「蔚小理」最新升5%至7%；翠華（1314）宣布派特別息，飆升15%，高見0.27元。