港股市況｜恒指午後初段微升　百度勁升8%為藍籌最佳（持績更新）

恒指連跌兩日，今反彈高開78點，車股造好。（資料圖片）

港股連跌兩日後，承接昨晚美股升勢，恒指今早反彈高開78點，開報21,920點，科指升0.7%，報4,572點；國指高開34點，報7,459點。

【15:30 更新】

藍籌百度（9888）現升逾8%。早前媒體報道，百度正研發類似ChatGPT的AI聊天機械人，消息刺激股價上揚。

【15:00 更新】

騰訊 （700） 午後曾轉升逾1%，曾高見387元，最新升幅收窄至0.15%。

澳門在中午已公布1月賭收數據，數據遠優於預期，濠賭股午後上漲。新濠國際（200）現升4.33%；銀娛（027）升3.3%；金沙中國（1928）升1.87%；永利澳門（1128）升2.57%；澳博（880）升0.9%；美高梅中國（2282）升3.64%。

【13:10 更新】

港股午後初段升約50點，暫報21,891點；科指升1.7%；國指升0.85%。

車股踩油上揚，比亞迪 （1211） 升約5.7%；ATM股個別發展，美團 （3690） 升2.63%，阿里巴巴 （9988） 升1.76%，騰訊 （700） 跌0.78%

【12:05 更新】

恒生指數中午收報21,902點，升60點，成交約799億元；科指升78點，報4,621點；國指升71點，收報7,496點。

滙豐 （005） 逆市跌逾2%；ATM股個別發展，美團 （3690） 升逾2%，阿里巴巴 （9988） 升近2%，騰訊 （700） 跌0.4%；車股則造好，其中比亞迪 （1211） 升逾5%。

異動股方面，正大企業國際 （3839） 半日再升約15%。

【11:25 更新】

恒指轉升，最新升近26點，現報21,868點。

濠賭股個別發展，銀娛 （027） 升1.1%、永利 （1128） 及美高梅 （2282） 升逾1%、新濠 （200）升2.16%、金沙 （1928） 升0.51%；澳博 （880）則跌0.22%。

【10:25 更新】

大市最新轉跌近百點，跌92點，現報21,749點；科指轉跌近0.1%，現報4,538點。滙豐 （005） 跌逾2%，騰訊 （700） 跌逾1%。

車股造好，比亞迪 （1211） 升幅擴至半成，高見257.8元；蔚來（9866）升3.43%，現報94.85元；小鵬汽車（9868）升4.79%，現報41.55元；理想汽車（2015）升5.26%，現報100元。