港股市況｜恒指午後升250點　碧桂園升逾8% (持績更新)

內地宣布降低A股印花稅，刺激港股今早大幅高開。恒指高開562點，報18,519點；國指高開3.8%，報6,407點；科指高開4.9%，報4,257點。
【13:05更新】
港股新造18,214點，升250點；科指新造4,148點，升2.21%。
星空華文（6698） 跌幅擴至近三成，低見38.3元；中國恒大（3333）現瀉78.18%，跌0.36元。
碧桂園（2007）為表現最好藍籌，升8.6%；新奧能源（2688）為表現最差藍籌，跌3.4%。
【12:20更新】
恒指半日升304點，報18,260點，成交633億元；科指升2.7%，報4,169點。
中國恒大（3333） 復牌瀉78.8%；碧桂園（2007）升逾8%；港交所（388）升逾4%；ATM升2%。
小鵬（9868）中午收升近13%；星空華文（6698） 再挫逾27%，中午收39.6元。
體育用品股個別發展，李寧（2331）升0.2%；安踏（2020）跌0.5%；特步（1368）跌2.1%。
至於A股半日升幅收窄至逾2%，而上證指數和深證指數半日成交額達7,776億元人民幣。
【11:50更新】
小鵬（9868）宣布，逾58億收購滴滴智能汽車開發業務資產，股價升13.5%。
小鵬指，將成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，同時簽訂戰略合作協議，與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。
【10:30更新】
港股新造18,288點，升1.85%；科指新造4,175點，升2.87%。
中國恒大（3333）復牌，股價跌至歷史新低，現報0.335元，跌79.6%。
有指本港亦研增港股股市流動性，港交所（388）升4.2%，新造299.8元。
內地節目《中國好聲音》製作母企星空華文（6698）股價逆市再跌19%，低見44.05元，見近6個月低。
紫金（2899）逆市跌逾1%，暫為表現最差藍籌。
內房造好，碧桂園（2007）最新升逾8%；中海外（688）、潤地（1109）升逾3%；雅居樂（3383）升逾4%；龍湖（960）升逾6%。