港股市況｜恒指午後升250點　碧桂園升逾8% (持績更新)

至於A股半日升幅收窄至逾2%，而上證指數和深證指數半日成交額達7,776億元人民幣。

【11:50更新】

小鵬（9868）宣布，逾58億收購滴滴智能汽車開發業務資產，股價升13.5%。

小鵬指，將成為首家獲得滴滴生態系統全力支持的汽車製造公司，同時簽訂戰略合作協議，與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。

【10:30更新】

港股新造18,288點，升1.85%；科指新造4,175點，升2.87%。

中國恒大（3333）復牌，股價跌至歷史新低，現報0.335元，跌79.6%。

有指本港亦研增港股股市流動性，港交所（388）升4.2%，新造299.8元。

內地節目《中國好聲音》製作母企星空華文（6698）股價逆市再跌19%，低見44.05元，見近6個月低。

紫金（2899）逆市跌逾1%，暫為表現最差藍籌。

內房造好，碧桂園（2007）最新升逾8%；中海外（688）、潤地（1109）升逾3%；雅居樂（3383）升逾4%；龍湖（960）升逾6%。