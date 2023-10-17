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財經
2023-10-17 13:32:00

港股市況｜恒指午後續揚　晶片股造好 (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

以巴衝突暫受控，美股向好，帶動港股兩日挫近600點後，今早高開。恒指高開165點，報17,806點；國指高開59點，報6,108點；科指跌1.1%，報3,855點。

【13:30更新】

恒指現升130點，報17,771點；科指升0.74%，報3,839點。

捲入造市案的馬可數字科技（1942）最新跌9%，報5元。

晶片股造好，中芯（981）升2.7%；華虹半導體（1347）升3.6%；聯想（992）升3%。

【12:05更新】

恒指半日升123點，報17,763點，半日成交337億元；科指升0.7%，報3,839點。

科技股造好，小米（1810）升逾3%；京東（9618）反彈近2%；ATM升0.4%至0.8%。

申洲國際（2313）為半日表現最好藍籌，升3.9%，報79.05元；中國宏橋（1378）為半日表現最差藍籌，跌2.6%，報6.33元。

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【10:20更新】

恒指現升68點，報17,708點；科指升0.12%，報3,816點。

藍籌造好，其中滙豐（005）升0.3%；友邦（1299）升逾1%；中移動（941）及港交所（388）升近1%。

遠洋（3377）延長債券持有人會議投票表決截止時間，股價升逾4%。

恒大（3333）升逾3%，旗下恒大地產公布定於本周三至周四（18日至19日）召開「20恒大05」債券持有人會議，及關於調整「20恒大05」債券本息兌付安排的議案。

香港航天科技（1725）股價升逾15%，集團公布與Alya訂立南美洲通訊及遙感衛星星鏈（Alta-1）系統合約，合約總價為約6.8億美元。

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