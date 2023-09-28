港股市況｜恒指午後續跌逾170點　騰訊跌穿300元關 (持續更新)

早前涉懷疑被操縱的兩間上市公司股價下跌，其中馬可數字科技（1942）最新跌17%；友聯國際教育租賃（1563）跌9%。

融創（1918）逆市升逾4%，據報完成境內債現金支付及小額兌付，總金額3.8億元人民幣。

【12:25更新】

恒指半日跌182點，報17,429點，成交411億元；科指跌1.6%，報3,773點。

網上醫療平台股跌幅顯著，阿里健康和京東健康跌5%至近6%，是跌幅最大的兩隻恒指及科指成份股。

國際油價上升，中海油和中石油早段曾升逾3%，半日升近1%或以上。

【10:45更新】

恒指現跌160點，報17,451點；科指升1.05%，報3,793點。

恒大系全停牌，包括恒大（3333）、恒大物業（6666）、恒大汽車（708）。

濠賭股向下，其中藍籌銀娛（027）及金沙（1928）分別跌逾2%。

美團（3690）最新跌逾3%近4個月低。

Domino's Pizza中港澳獨家特許經營商達勢（1405）最新升兩成破頂。