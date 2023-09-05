港股市況｜恒指午後續跌逾200點　李家超倡發展夜經濟地產股逆市走弱 (持續更新)

美股隔晚休市，今日恒指低開逾百點。恒指低開126點，報18,717點；國指低開37點，報6,496點；科指低開1.2%，報4,244點。
【13:35更新】
行政長官李家超宣布盡快落實夜經濟細節及工作，惟於本港營運商場的地產股卻走弱。
- 九龍倉置業（1997）現跌1.9%
- 新世界（017）現跌1.9%
- 新地（016）現跌1.9%
- 太古地產（1972）現跌1.7%
- 希慎（014）現跌1.6%
- 恒地（012）現跌1.1%
- 長實（1113）現跌0.8%
【13:20更新】
恒指現跌264點，報18,579點；科指跌1.48%，報4,241點。
新染藍的國藥（1099）現跌5.87%，見5日低；攜程 （09961） 績後下挫，午後初段跌近6%。
昨日公布由前港姐麥明詩任非執董的傳承教育（8195），午後再升至逾一成，升至近10日高。
【12:12更新】
恒指半日跌284點，報18,559點，成交507億元；科指跌1.5%，報4,240點。
融創（1918）逆市升逾16%，其他內房普遍回吐，潤地（1109）跌近半成；龍湖（960）跌2.7%；中海外（688）跌3.2%。友邦（1299）跌近3%；ATM跌0.3%至近2%。
歐舒丹（973）復牌挫25%；傳承教育（8195）升9.1%；早前傳捲入涉嫌股價操縱而被廉署調查的友聯國際（1563）及馬可數字科技（1942）被炒上，分別升34.3%及4.5%。
【10:20更新】
恒指現跌262點，報18,581點；科指跌1.49%，報點。
昨日公布由前港姐麥明詩任非執董的傳承教育（8195），今逆市升逾9%，早段高見2.29元。
藍籌方面，新奧能源（2688）未止跌，股價今早再跌5.8%，破底低見54.65元，現報55.7元；攜程（9961）績後向下，跌3%；新染藍的國藥（1099）現跌1.73%。
碧桂園（2007）跌2.9%；恒大（3333）逆市升逾3%。