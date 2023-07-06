港股市況｜恒指午後續跌500點　濠賭股全線受壓(持續更新)

隔晚美股向下，美國財長耶倫今天起訪華4日，恒指今低開逾260點。恒指低開269點，報18,840點；國指低開1.9%，報6,368點；科指低開0.9%，報3,977點。
【15:20更新】
港股現跌557點，報18,552點；科指跌1.67%，報3,949點。
濠賭股全線受壓，金沙（1928）跌近半成；銀娛（027）跌1.5%；永利（1128）跌4.3%；美高梅（2282）跌4.1%；澳博（880）跌2.9%；新濠（200）跌2.92%。
四大國行續跌，工行（1398）跌3.7%，建行（939）跌3.45%，中行（3988）跌2.38%，農行（1288）跌2.65%。
小鵬汽車（9868）逆市造好，尾市升逾3%。
【13:20更新】
港股午後現跌548點，報18,562點；科指跌2.08%，報3,932點。
內房股午後下挫，中海外（688）午後跌2.8%；潤地（1109）跌4.1%；碧桂園（2007）跌3.2%；雅居樂（3383）跌3.25%；龍湖（960）跌3.7%。
【12:15更新】
恒指半日跌587點或3.08%，報18,522點，成交530.8億元，全數藍籌股均向下；科指跌2.4%，報3,921點。
ATM分別跌2%至3%；友邦 （01299） 跌逾3%；
消費、健康股續捱沽，李寧（2331）跌逾4%；阿里健康（241）跌5.3%；京東健康（6618）跌5.2%。
小鵬汽車（9868）則逆市飆高1.45%。
【11:30更新】
恒指一度跌逾600點，現收窄至跌562點，報18,547點；科指跌2.29%，報3,924點。
消費股捱沽，安踏（2020）及李寧（2331）跌逾4%。
【11:00更新】
恒指突跌逾400點，現跌411點，報18,698點；科指跌1.1%，報3,972點。
比亞迪（1211）為表現最好藍籌，升0.61%；金沙中國（1928）表現最差，跌4.07%。
內銀股除淨受壓，四大行均跌。
【10:35更新】
三桶油逆市上升，中石油（857）升1.4% ；中海油（883）升1.02%；中石化（386）升0.44%。
騰訊（700）跌0.65%；阿里巴巴（9988）轉升0.06%；美團（3690）跌1%。
東方海外（316）次季收入跌逾六成，股價現跌3.41%。