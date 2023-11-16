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財經
2023-11-16 14:48:00

港股市況｜恒指午後跌幅收窄　京東續後逆市升逾2% (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

習拜會取得進展，今早港股高開。恒指高開95點，報18,174點；國指高開48點，報6,252點；科指低開1.5%，報4,063點。

【14:45更新】

恒指現升212點，報17,866點；科指升1.55%，報4,062點。

京東（9618）最新升逾2%；騰訊（700）再轉升0.5%。

【12:15更新】

恒指半日跌297點，報17,781點，半日成交611.86億；科指跌2.27%，報4,032點。

科技股個別發展，京東（9618）升1.7%，為半日表現最好藍籌；騰訊（700）偏軟，跌0.3%；百度（9888）跌0.4%；美團（3690）跌2.2%；阿里巴巴（9988）跌2.4%；網易（9999）跌2.7%；小米（1810）跌5.9%。

藥明生物（2269）跌6.8%，為半日表現最差藍籌。

【10:20更新】

恒指現倒跌237點，報17,841點；科指跌1.59%，報4,060點。

體育用品股下跌，其中李寧（2331）跌逾4%；安踏（2020）跌3%；特步（1368）跌逾2%。

騰訊（700）績後轉跌近2%；小米（1810）今早破頂後轉跌逾3%；阿里巴巴（9988）今日公布業績，股價早段偏軟，跌0.2%。

京東系績後個別發展，京東（9618）升2.5%；京東健康（6618）跌3.8%；京東物流（2618）升0.9%。

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