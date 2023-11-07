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財經
2023-11-07 13:13:00

港股市況｜恒指午後跌270點　小米滙豐逆市向好 (持續更新)

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

市場憧憬歐美央行最快明年減息，但美債息回升下，限制外圍股市升幅。港股三日累升800點後，今早回吐。恒指低開116點，報17,850點；國指跌1.3%，報6,101點；科指跌1.1%，報4,052點。

【13:10更新】

恒指現跌273點，報17,693點；科指跌1.17%，報4,050點。

小米（1810）、滙豐（005）逆市向好，分別升0.9%及0.8%。

【12:25更新】

恒指半日跌270點，收報17,696點，半日大市成交456.43億；科指跌1.41%，報4,040點。

李寧（2331）跌近6%，為表現最差藍籌，日前遭投行招商證券下調目標價至36元；中國宏橋（1378）為表現最好藍籌，升1.14%。

ATMXJ個別發展，小米（1810）升1%，阿里巴巴（9988）和京東（9618）跌逾2%至近3%；內房、物管、醫藥股均跌。

【11:20更新】

恒指現跌274點，報17,697回；科指跌1.58%，報4,033點。

地政總署最新資料顯示，今年10月香港未接獲任何預售樓花同意書新申請，為6月後近4個月以來再度出現「零申請」。本地地產股受累，恒地（012）、新地（016）、新世界（017）、信置（083）、長實（01113）等分別跌2%。

重磅藍籌股個別發展，滙豐（005）升0.9%；中移動（941）升0.2%；友邦（1299）跌2.3%；港交所（388）跌逾1%。

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內地最新公布10月進出口數據，今年10月出口年減6.4%、進口年增3%。10月貿易順差565.3億美元。以人民幣計價，中國10月出口較去年同期下降3.1%、10月進口年增6.4%、10月貿易順差4,054.7億美元。

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