港股市況｜恒指午後跌270點　小米滙豐逆市向好 (持續更新)

市場憧憬歐美央行最快明年減息，但美債息回升下，限制外圍股市升幅。港股三日累升800點後，今早回吐。恒指低開116點，報17,850點；國指跌1.3%，報6,101點；科指跌1.1%，報4,052點。

【13:10更新】

恒指現跌273點，報17,693點；科指跌1.17%，報4,050點。

小米（1810）、滙豐（005）逆市向好，分別升0.9%及0.8%。