港股市況｜恒指午後重上萬九關 　4大內銀下挫 (持續更新)

港股周一（17日）因颱風致全日停市，加上內地公布次季及上半年經濟數據，均遜預期，恒指今早低開。恒指低開89點，報19,324點；國指低開36點，報6,521點；科指低開0.6%，報4,202點。

【13:45更新】

恒指現跌約363點，報19,049點，重上萬九關；科指跌1.99%，報4,144點。

滙豐（005）及蔚小理逆市靠穩揚；內房受恒大（3333）消息拖累下挫，龍湖（960）挫一成，為表現最差藍籌股。

【12:05更新】

恒指半日跌420點，報18,993點，跌穿萬九點，成交556億元；科指跌2.3%，報4,129點。

半日僅3股上揚，分別為創科實業（669）、比亞迪及豐（005）；龍湖（960）則表現最差。

ATM分別跌逾3%；蔚小理逆市升0.7%至逾2%。

內房下挫，龍湖 （960） 挫一成；建業（832）跌9.58%；富力地產（2777）跌7.7%；碧桂園（2007）跌7.3%；中海外（688）跌4.84%。

【10:55更新】

大市跌幅收窄至320點，報19,092點；科指跌1.68%，報4,157點。

新假期母企新傳企劃（1284）首掛開市報0.88元，現報0.94元。較上市價0.92高0.2元。

ATM跌幅略收窄至逾2%；京東（9618）跌3.38%，一度低見144.2元；小米（1810）跌1.7%。

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