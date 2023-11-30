港股市況｜恒指午後靠穩　教育股造好 (持續更新)

港股連跌4日插逾900點。恒指低開8點，報16,985點；國指高開1點，報5,820點；科指低開6點，報3,904點。
【14:50更新】
恒指現升48點，報17,041點；科指跌0.25%，報3,900點。
教育股造好，光正教育（6068）最新升1.1倍；思考樂教育（1769）升36%；成實外教育（1565）升近29%。
長實（1113）午後短綫向下，跌3%；歐舒丹（973）升6.4%。
【12:20更新】
恒指半日轉升30點，重上萬七關，報17,024點，大市半日成交519.22億，早段曾見16,863點，創今年新低；科指半日跌0.55%，報3,888點。
翰森製藥（3692）升4.6%，為半日表現最好藍籌；阿里健康（241）則跌3%，為表現最差藍籌。
ATM個別發展，騰訊（700）升近2%撐市；美團（3690）反彈近0.1%；阿里巴巴（9988）跌0.75%；嗶哩嗶哩（9626）績後挫11%。
內地公布的中國11月製造業PMI，降至49.4，差過預期。
【10:22更新】
恒指現跌64點，報16,928點；科指跌1.07%，報3,868點。
友邦（1299）跌近3%；吉利（175）跌2%，旗下電動車品牌極氪（Zeekr）據報暫停於紐交所上市計劃。
ATM尋底，美團（3690）破底低見88元；騰訊（700）升0.8%；阿里巴巴（9988）跌0.8%。
嗶哩嗶哩（9626）早段跌近12%；知乎（2390）績前挫近9%。