港股市況｜恒指半日低收500點　ATMXJ股齊走低　滙豐逆市升逾1%（持續更新）

美中關係轉趨緊張，外圍因素不明朗，加劇港股嚴峻形勢。恒指上周插逾過千點及跌穿20天線後，今早先低開311點，報21,349點；國指跌144點，報7,242點；科指跌118點，報4,515點。
【15:00 更新】
據報道指，商湯 （020） 隨政府團訪沙特阿拉伯，並與當地企業簽合作意向，商湯逆市向上，股價午後抽升，現報5.31%。
【13:20 更新】
恒指午後跌幅擴大，初段跌540點，暫報21,1119點；科指跌4.06%，暫報4,445點。
舜宇光學（2382）挫逾7%；瑞聲（2018）則跌4%。
【12:10 更新】
恒指半日跌500點，收報21,160點，成交近766億元；科指跌172點，報4,461點；國指跌218點，報7,168點。
藍籌方面，滙豐 （005） 逆市升1.16%；友邦 （1299） 升0.47%；ATMXJ股齊走低，分別跌逾2%至逾5%；港交所 （388） 跌4.88%。
【11:25 更新】
恒指跌幅再擴大，現下跌557點或2.57%；科指跌3.96%或183點。
黃金相關股下挫，紫金（2899）跌5.88%；招金（1818）跌6.39%；中國黃金國際（2099）跌3.76%。
ATMXJ股齊挫，美團 （3690） 跌6.42%，阿里巴巴 （9988） 跌3.77%，騰訊 （700） 跌2.96%，京東 （9618） 跌5.11%，小米 （1810） 跌4.74%。
【10:25 更新】
恒指現跌逾400點，滙豐（005）逆市升1.25%。
ATM向下，阿里巴巴 （9988） 跌3.48%；騰訊 （700） 跌2.7%；美團 （3690） 跌4.16%。