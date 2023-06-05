港股市況｜恒指半日升102點　嗶哩嗶哩現跌近4%（持續更新）

港股上周五急升逾700點後，今微高開後反覆爭持。恒指高開53點，報19,014點；國指高開10點，報6,438點；科指卻低開9點，報3,814點。
【14:40 更新】
港股現升130點，報19,079點；科指無升跌，報3,825點。
電視廣播TVB（511）跌14.1%；嗶哩嗶哩（9626）被多間大行下調目標價，現跌3.8%。
三桶油個別發展，中石油（857） 升近1.3%；中海油（883）升0.82%；中石化（386）跌0.4%。
【13:10 更新】
港股午後初段升67點，報19,017點；科指轉跌3點，報3,820點。
攜程（9961）及中芯（981）均升逾4%，暫為表現最好藍籌；中國宏橋（1378）跌4.76%，為表現最差藍籌。
內房物管續回吐，碧桂園（2007）、雅居樂（3383）跌逾3%，中海外（688）跌逾2%，潤地（1109）、龍湖（960）跌逾1%。
OPEC+延長減產協議，沙特7月起額外減產每日100萬桶，「三桶油」轉跌，中海油（883）跌0.82%；中石油（857）跌0.18%；中石化（386）跌0.6%。
【12:10 更新】
恒指半日升102點，報19,052點，穩守萬九關，成交541億元；科指升0.1%，報3,829點。
藍籌股，攜程（9961）、中芯（981）升逾4%；ATM股個別走，騰訊（700）升0.35%、阿里巴巴（9988）升0.36%、美團（3690） 回軟跌0.3%；內房回吐。
【11:00 更新】
大市續上揚，新造19,057點，升107點；科指新造3,832點，揚0.22%。
電視廣播TVB（511）上急升後，現回吐12.57%，報6.26元。
【10:15 更新】
大市現報19,008點，升58點；科指升14點，報3,838點。
「蔚小理」逆市回，蔚來（9866）跌2.05%；小鵬（9868）跌0.1%；理想（2015）跌1.95%。
中國數據出爐，其中5月財新綜合PMI為55.6；5月財新服務業PMI為57.1。
內房下挫，中海外（688）跌2%；潤地（1109）跌1.89%，碧桂園（2007）跌3.28%；雅居樂（3383）跌3.81%，龍湖（960）跌4%。