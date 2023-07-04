港股市況｜恒指半日升106點　東方甄選午後升一成(持續更新)

港股下半年首交易日見好，恒指上日大幅飆升近400點，重越萬九點水平，惟今早微低開。恒指低開17點，報19,289點；國指低開15點，報6,575點；科指低開0.4%，報4,037點。

【12:10更新】

恒指半日升106點，報19,412點，成交390.7億元；科指升0.9%，報4,091點。

ATM分別升0.3%至1.5%；滙豐（005）升0.4%破頂；商湯（020）挫逾8%；蔚小理回吐0.6%至4%。

【10:10更新】

恒指最新升61點，報19,363點；科指升0.12%，報4,059點。

沙特再宣布延長減產石油至8月，消息帶動油股造好，「三桶油」上揚，中石油（857）升1.76%；中海油（883）升1.4%；中石化（386）升0.64%。

蔚小理回吐，小鵬汽車（9868）回4.8%；蔚來（9866）回逾3%；理想（2015）跌0.68%。

異動股，商湯（020）早市錄得多宗大額成交，涉及逾10億股，現跌7.3%；華寶（336）高開近15%，重慶市永川區公安局已對集團主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤取消指定居所監視居住並已恢復正常工作。