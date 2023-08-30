港股市況｜恒指半日升109點　聯想升逾3% (持績更新)

港股兩日升逾500點後，今早再高開。恒指高開175點，報18,659點；國指高開0.98%，報6,449點；科指高開1.5%，報4,299點。
【15:15更新】
港股進入尾市，恒指現轉跌12點，報18,471點；科指跌1.22%，報4,182點。
ATM續跌，美團（3690）跌逾2%，低見134.3元；阿里巴巴（9988）跌0.3%；騰訊（700）跌0.6%。
聯想（992）升逾3.7%，暫為表現最好藍籌；潤電（836）跌逾4%，藍籌中表現最差。
涉被廉署調查的友聯國際教育租賃（1563），反彈46%，高見1.27元。
【13:20更新】
恒指現升104點，報18,588點；科指跌0.2%，報4,225點。
ATM午後續挫，美團（3690）跌1.8%；阿里巴巴（9988）跌0.8%；騰訊（700）跌0.5%。
申洲國際 （02313） 績後跌逾2%；比亞迪（1211）升4.2%；新世界（017）升3.8%；碧桂園（2007）跌2.1%。
【12:05更新】
恒指半日升109點，報18,593點，成交608億元；科指跌0.2%，報4,226點。
ATM跌0.5%至逾1%；新世界（017）升逾4%；比亞迪系造好，比亞迪（1211）升逾4%、比亞迪電子（285）升逾12%。
內房個別發展，碧桂園（2007）跌1%；恒大（3333） 跌逾8%。
【10:25更新】
恒指現升190點，報18,674點；科指現升0.66%，報4,262點。
新世界（017）或提早贖回部分永續債，現股價升幅進一步擴大至逾5%。
港交所（388）續升，最新升近4%。
碧桂園（2007）轉升1%，高見0.92元。