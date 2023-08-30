港股市況｜恒指半日升109點　ATM午後續挫 (持績更新)

港股兩日升逾500點後，今早再高開。恒指高開175點，報18,659點；國指高開0.98%，報6,449點；科指高開1.5%，報4,299點。

【12:05更新】

恒指半日升109點，報18,593點，成交608億元；科指跌0.2%，報4,226點。

ATM跌0.5%至逾1%；新世界（017）升逾4%；比亞迪系造好，比亞迪（1211）升逾4%、比亞迪電子（285）升逾12%。

內房個別發展，碧桂園（2007）跌1%；恒大（3333） 跌逾8%。

【10:25更新】

恒指現升190點，報18,674點；科指現升0.66%，報4,262點。

新世界（017）或提早贖回部分永續債，現股價升幅進一步擴大至逾5%。

港交所（388）續升，最新升近4%。

碧桂園（2007）轉升1%，高見0.92元。