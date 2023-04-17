港股市況｜恒指半日升110點　小鵬汽車升11%（持續更新）

港股上周升107點後，今早暫呈低開高走，先低開64點，報20,374點；國指低開34點，報6,880點；科指低開0.6%，報4,138點。
【15:00 更新】
大市最新升340點，報20,780點。
「蔚小理」三股大升，小鵬汽車（9868）升11%；蔚來（9866）升逾5%；理想汽車（2015）升逾4%。
藍籌股，中石油（857）升半成，破頂見5.34元；美團（3690）升逾4%；滙豐（005）升逾3%。
【13:25 更新】
恒指午後初段升約105點，新造20,576點，升137點。
濠賭股造好，銀娛（027）升逾2%；金沙（1928）升2%；永利（1128）升逾3%；美高梅（2282）升逾6%；澳博（880） 升1.2%；新濠（200）升逾1%。
ATM股個別發展，騰訊（700）午後初段跌0.4%，阿里巴巴（9988）跌0.1%，美團（3690）升0.5%。
【12:05 更新】
恒指半日升110點，報20,548點，成交605.9億元；科指升0.5%，報4,186點。
滙豐（005）升逾2%，三桶油破頂，中石油升近4%，汽車股、濠賭股、中資電訊股造好，吉利（175）升近3%；銀娛（027）升逾2%，商湯（020）逆市跌逾3%。
【11:10 更新】
多隻中字頭股上揚，電訊股方面，中移動（941）升近2%，破頂高見68.35元；聯通（762）升0.5%；中電信（728）升逾1%。
三桶油上漲，中石油（857）升逾3%，破頂高見5.28元；中石化（386）升1%，破頂高見5.04元；中海油（883）升0.2%。
中芯國際 （00981） 升近3%，破頂高見24.6元。