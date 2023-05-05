港股市況｜恒指半日升128點　滙控友邦逆市跌（持續更新）

美股隔晚續受壓，恒指今早開後即重上兩萬關。恒指高開112點，報20,061點；國指高開57點，報6,776點；科指升2.1%，報3,937點。
【12:10更新】
恒指半日升128點，收報20,076點，重上兩萬點，成交579億元；科指升1.6%，報3,917點。
ATM三股分別升逾1%至3%；百度（9888）升4.68%；內房造好，其中碧桂園（2007）升逾5%；融創中國（1918）支持境外債務重組債權人增至85%，反彈12%。
滙控（005）及友邦（1299）逆市跌0.8%及2%。
【11:35更新】
L'occitane歐舒丹（973）彈11.33%，報21.8元，其截至3月底止第四財季，銷售淨額按年升20.6%至5.2億歐元。
【11:05更新】
融創中國（1918）飆1成2，支持境外債務重組債權人增至85%，現報1.78元。
百度（9888）升5.11%；港交所（388）轉跌近1%，低見318元。
【10:20更新】
恒指暫時升123點，見20,071點；科指升1.41%，報3,910點。
金融股受壓，滙控（005）今開AGM，現跌0.7%；渣打（2888）跌近1%；友邦（1299）跌0.6%。
四大內銀續升逾1至2%，其中工、中、農行齊齊破頂。