港股市況｜恒指半日升13點　芯片股下跌（持續更新）

港股復活節長假後復市，恒指高開235點，報20,566點，重上50天線；國指高開84點，報6,978點；科指高開39點，報4,276點。
【13:30 更新】
恒指升幅收窄，現升7點，暫報20,338點。
ATM股個別發展，騰訊（700）跌逾3%；美團（3690）轉跌0.6%；阿里巴巴（9988）升幅收窄至0.8%。
芯片股下跌，中芯國際 （00981） 跌3.11%；華虹半導體（1347）跌4.92%。
【12:10 更新】
恒指半日升13點，報20,344點，成交754億元；科指轉跌近1%，報4,195點。
騰訊（700）跌逾2%，百度（9888）跌7%，商湯（020） 倒跌近4%，阿里巴巴（9988）升0.9%。
內房物管股造好，碧桂園（2007）升逾12%，碧服（6098）升逾9%。
【11:18 更新】
物管股續向好，碧服（6098）升11.05%；融創服務（1516）升16%。
ATM股個別發展，騰訊（700）最新跌近1.7%；美團（3690）0.97%；阿里巴巴（9988）升2.71%。
【10:15 更新】
內房股造好，其中碧桂園（2007）升逾8%；龍湖（960）升7%；中海外（688）、潤地（1109）升逾5%；雅居樂（383）升6%。
物管股方面，碧服（6098）升9%，暫為表現最好藍籌。
中資電訊股逆市向下，中移動（941）破頂後轉跌0.7%；聯通（762）跌1%；中電信（728）跌逾2%。