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財經
2023-07-10 15:36:00

港股市況｜恒指半日升143點　恒宇集團急插六成(持續更新)

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港股市況持續更新。

港股連跌3日後，今早裂口高開2%。恒指高開381點，報18,747點；國指高開2.2%，報6,334點；科指高開2.7%，報4,004點。

【15:35更新】

恒指現升109點或0.61%，報18,477點；科指升1%，報3,940點。

恒宇集團（2448）急跌近64%，成交額為1.4億元；閱文（772）跌5.4%，創一個月低位；藥師幫（9885）抽升13%創上市高，上市至今累漲42%。

佳兆業（1638）大跌13.5%，報0.18元，今宣布遭提清盤呈請。

【13:40更新】

恒指現升100點或1.54%，報18,466點；科指升0.83%，報3,933點。

新地（016）跌2.94%，報92.3元，暫為表現最差藍籌；新奧能源（2688）表現最好，升5.07%。

【12:15更新】

恒指中午收報18,509點，升143點，成交額449億元；教指半日收報3,950點，升1.25%。

新奧能源（2688）表現最好，升5.66%；龍湖（960）表現最差，跌2.22%。

香港航天科技（1725）一度漲逾13%，有機構指中國衛星應用產業前景廣闊。

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港股。(資料圖片)

【10:50更新】

藥明生物（2269）擬分拆「藥明合聯」香港上市，曾升3%，現轉跌0.13%。

思捷環球（330）發盈警，預計首五個月虧損約6億元，現跌5.17%。

【10:20更新】

恒指現升281點或1.54%，報18,647點；科指升2.25%，報3,988點。

中證監對螞蟻集團罰款71.23億人民幣，並要求關停「相互寶」業務，螞蟻集團擬回購7.6%股份，阿里巴巴升4%。

健康股揚，阿里健康（241）升6.8%，京東健康（6618）升5.6%

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