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財經
2023-06-01 13:21:00

港股市況｜恒指半日升149點　電視廣播TVB午後升近12%（持續更新）

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港股

隔晚美股下挫，反映中概股表現的金龍指數微跌0.44%，港股上月累瀉1,660點後，今早續微低開。恒指低開44點，報18,190點；國指低開0.68%，報6,136點；科指低開0.25%，報3,617點。

【13:20 更新】

港股午後升幅擴大，現升176點，報18,410點；科指升2.2%，報3,706點。

電視廣播（511）午後升11.88%，見4.99元。

港股市況持續更新。

【12:15 更新】

恒指半日升149點，報18,383點，成交增至757億元；科指升1.97%，報3,698點。

科技股領市，美團（3690）升5.08%；京東（9618）揚4.52%；百度（9888）升4.1%；騰訊（700）升3.28%；阿里巴巴（9988）升1.22%。

【11:30 更新】

恒指最新升140點，報18,380點；科指升2.01%%，報3,699點。

金山系股價造好，金山雲（3896）升20.79%；金山軟件（3888）升6.85%。

電視廣播（511）最新升8.07%。

【10:25 更新】

美眾議院通過債限法案，港股回順，恒指現轉升62點，報18,296點；科指升52點，報3,678點。

中資金融股逆市偏軟，4大內銀跌0.7%至1.2%國壽（2628）跌1.36%平保（2318）跌1%。

港交所（388）升1.95%；藥明生物（2269）彈高4.37%；京東（9618）升4.76%；美團（3690）揚3.72%。

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