港股市況｜恒指半日升152點　TVB升逾35%　騰訊績後造好（持續更新）

聯儲局宣布加息0.25厘，符合市場預期。恒指兩日彈590點後，今早輕微高開28點，報19,619點；國指高開14點，報6,654點；科指高開1點，報4,010點。
【12:15 更新】
恒指半日升152點，報19,743點，成交630億元；科指升1.6%，報4074點。
騰訊（700）績後升逾5%；東方海外（316）績後升近18%；電視廣播TVB（511）升逾35%。
【11:30 更新】
TVB（511）一度升上10元，升逾4成，現升32.3%。
美法官駁回阿里巴巴（9988）就螞蟻集團擱置上市及對馬雲的指控，現升1.56%。
內房股逆市向下，中海外（688）跌0.6%；潤地（1109）；跌1.53%；碧桂園（2007）跌0.88%；雅居樂（3383）跌2.12%；龍湖（960）跌2.45%。
【10:10 更新】
騰訊（700）去年第四季盈利增長略遜預期，末期股息則按年增50%，股價今早高開1.8%，現升逾4%；阿里巴巴（9988）低開0.4%；京東（9618）低開0.9%；美團（3690）高開0.3%。
異動股，電視廣播TVB（511）宣布與優酷合作，現升3成。TVB表示旗下附屬公司「77工作室」及「上海翡翠東方傳播(TVBC)」，與阿里巴巴（9988）旗下大型在線視頻平台優酷簽署合作框架協議，合約期為兩年。77工作室將為優酷平台提供多部採購劇、TVBC則提供TVB同步劇以及庫存劇，TVB料合共可帶來約值7億元人民幣（折合約8.1億港元）的收益。