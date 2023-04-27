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財經
2023-04-27 12:16:00

港股市況｜恒指半日升16點　阿里巴巴連跌8日（持續更新）

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恒指低開20點。(資料圖片)

恒指低開20點。(資料圖片)

港股上日反彈139點後，今早輕微低開。恒指先低開20點，報19,736點；國指低開29點，報6,625點；科指低開0.6%，報3,850點。

【12:15更新】

港股期結半日窄幅上落，恒指升16點，報19,773點，成交482.9億元；科指跌0.8%，報3,839點。

ATM半日全挫，阿里巴巴（9988）連跌8日，股價半日再跌逾2%；騰訊（700）跌逾1%；美團（3690）跌0.7%。

友邦（1299）升1%；滙豐（005）升逾2%；平保（2318）績後造好升6%；維達（3331）跌近7%。

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【11:20更新】

恒指現跌25點，暫報19,732點；科指跌1.16%，暫報3,827點。

內險股勢頭升，平保（2318）績後造好，最新升5.91%；國壽（2628）升2.28%；中國太保（2601）升2.83%；中國人保（1339）升1.38%破頂。

本地金融股同造好，滙豐（005）升幅擴至2%渣打（2888）升近4%友邦（1299）升近2%。

【10:20更新】

ATM股，阿里巴巴（9988）早段續跌逾2%，連續8日下跌；騰訊（700）跌1%；美團（3690）升0.8%。

國際油價受挫，跌3.8%，三桶油繼而下跌，中石油（857）、中海油（883）現跌逾1%；中石化（386）跌近2%。

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