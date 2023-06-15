港股市況｜恒指半日升160點　大家樂績後升逾2%（持續更新）

美國聯儲局隔晚宣布暫停加息，符合市場預期，但主席鮑威爾指年底前或有機會加息，仍無阻納指續升，再創逾13個月新高。港股昨回吐後，今早再高開。恒指高開218點，報19,626點；國指高開95點，報6,672點；科指高開2.4%，報4,112點。

【13:14更新】

恒指午後初段升185點，報19,593點；科指升1.8%，報4,125點。

大家樂（341）、莎莎（178）績後分別升逾2%。