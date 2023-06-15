港股市況｜恒指半日升160點　大家樂績後升逾2%（持續更新）

美國聯儲局隔晚宣布暫停加息，符合市場預期，但主席鮑威爾指年底前或有機會加息，仍無阻納指續升，再創逾13個月新高。港股昨回吐後，今早再高開。恒指高開218點，報19,626點；國指高開95點，報6,672點；科指高開2.4%，報4,112點。
【13:14更新】
恒指午後初段升185點，報19,593點；科指升1.8%，報4,125點。
大家樂（341）、莎莎（178）績後分別升逾2%。
【12:10更新】
恒指半日升160點，報19,569點，重上250天綫，成交525億元；科指升1.8%，報4,126點。
ATM升逾1%至3%，體育用品股造好；申洲國際（2313）升近9%；李寧（2331）升7%；內房股上揚；「三桶油」分別跌0.9%至2%；黃金相關股向下。
滙豐（005）今早破頂高見60.3元，中午收報60.04元，無升跌。
【11:05更新】
恒指現報19,544點，升135點；科指報4,115點，升1.56%。
黃金相關股下跌，招金（1818）跌近8%；中國黃金（2099）跌半成；山東黃金（1787）跌逾4%；紫金（2899）跌逾2%。
國際油價下跌，三桶油逆市向下，中石油（857）跌近2%；中海油（883）跌逾2%；中石化（386）跌2%。
內銀續軟，建行（939）跌0.2%；工行（1398）跌0.5%；農行（1288）跌0.3%。
科技股上揚，騰訊（700）升1.15%；美團（3690）升3.22%；阿里巴巴（9988）升2.17%；百度（9888）升2.28%；京東（9618）升2.57%。