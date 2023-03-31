港股市況｜恒指收市報20400點　ATMJ股造好　港股一周累計升逾2%

美股周四繼續向好，帶動港股今日顯著高開，恒指高開274點，報20,583點；國指高開107點，報7,030點；科指高開86點，報4,356點；國指升46點或0.7%，報6,968點。。
【16:20 更新】
恒生指數升90點，收報20,400點，成交1405.7億元；科指升0.8%，報4,303點。
港股通交易額度剩餘402.52億元，即淨流入17.48億元。
ATMJ股上揚，阿里巴巴（9988）守住百元關口，收報100.4元，升3.61%；美團（3690）升1.05%，報143.5元；騰訊（700）升0.2%，報385.8元；京東（9618）升5.39%，報172元。
內房及物管股下跌，碧桂園服務跌近6%收市，是跌幅最大的恒指成份股；碧桂園亦跌3%。海爾智家亦跌近6%，至於中銀香港公布業績後跌近4%。
全星期計，恒指累計升逾2%，科指升近2%。3月恒指升逾3%，科指升近10%。首季恒指升3%，科指升4%。
【13:40 更新】
ATMJ股上揚，阿里巴巴（9988）現升3.81%；美團（3690）現升2.53%；騰訊（700）現升0.88%；京東（9618）現升6.49%。
滙豐（005）午後續軟，跌近1%；友邦（1299）跌0.5%；中海外（688）績後短綫向下，跌近2%。
【12:05 更新】
恒指半日升171點，報20,480點，成交782.6億元；科指升0.7%，報4,302點。
京東（9618）升近7%；阿里巴巴（9988）升近4%，重上100元關口；滙豐（005）逆市偏軟跌0.5%；中銀香港（2388）績後挫逾3%。
【10:10 更新】
恒指升幅擴大，現升320點。有傳阿里巴巴（9988）分拆業務後，旗下「菜鳥」即將準備在港IPO上市，阿里今早高開4.4%報101.2元，重上百元「紅底股」關；騰訊（700）高開1.3%；美團（3690）高開2%。
內房逆市偏軟，中海外（688）跌0.4%；潤地（1109）跌0.3%；碧桂園（2007）跌0.9%；雅居樂（3383）跌逾1%；龍湖（960）跌1%。