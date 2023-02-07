港股市況｜恒指半日升177點百度　飆升15%冠藍籌（持續更新）

恒指反彈高開，科技股普遍向好，百度升逾半成。(資料圖片)

港股連跌3日後反彈高開，恒生指數高開66點，開報21,288點；科指升0.5%，報4,485點；國指升69點，報7,258點。

【13:10更新】

恒指午後初段升約155點，報21,377點；百度 （9888） 升逾15%，升穿今早高位，高見163元。

【12:00更新】

港股反彈，恒指半日升177點，報21,399點，成交558.9億元；科指升1.9%，報4,547點。

百度（9888）勁升逾14%，為表現最好藍籌，ATM升0.6%至逾1%。

【11:20更新】

HKTVmall 1月總商品交易額（GMV）6.64億元，按年及按月跌5%及6.9%，其母公司香港科技探索（1137）隨市向好，股價升0.9%。