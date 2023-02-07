港股市況｜恒指半日升177點百度　飆升15%冠藍籌（持續更新）

港股連跌3日後反彈高開，恒生指數高開66點，開報21,288點；科指升0.5%，報4,485點；國指升69點，報7,258點。
【13:10更新】
恒指午後初段升約155點，報21,377點；百度 （9888） 升逾15%，升穿今早高位，高見163元。
【12:00更新】
港股反彈，恒指半日升177點，報21,399點，成交558.9億元；科指升1.9%，報4,547點。
百度（9888）勁升逾14%，為表現最好藍籌，ATM升0.6%至逾1%。
【11:20更新】
HKTVmall 1月總商品交易額（GMV）6.64億元，按年及按月跌5%及6.9%，其母公司香港科技探索（1137）隨市向好，股價升0.9%。
【11:00更新】
港股升勢回順，恒指最新升約208點，報21,430點。
有報道指，百度確認類似ChatGPT的項目名字確定為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」，3月份完成內測，面向公眾開放。股價受消息影響，百度升逾10%，高見157元。
異動股方面，美圖 （1357） 升逾13%，破頂高見2.78元。
【10:00更新】
科技股普遍向好，騰訊（700） 升1.32%；阿里巴巴（9988）升1.93%；美團 （3690）升0.6%；百度（9888）升6.52%。
藍籌方面，港交所（388）升1.12%、滙豐（005）升0.35%。