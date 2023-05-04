港股市況｜恒指半日升199點　多隻內險股再升（持續更新）

美國聯儲局議息後，宣布加息0.58厘，會後聲明亦暗示將停止進一步加息，美股收市向下，恒指今早輕微低開後向好，先低開3點，隨即倒升過百點；國指高開9點，報6,598點；科指高開0.4%，報3,851點。

【15:35更新】

恒指尾市升262點，報29,961點；科指升0.58%，報3,857點。

內險股再升，平保（2318）尾市升逾7%；國壽（2628）升半成破頂；財險（2328）、人保（1339）升逾4%破頂；太保（2601）升逾8%破頂；中國太平（966）升逾9%。

【13:10更新】

港股午後初段升約183點，報19,882點；科指升0.5%，報3,852點。

百威亞太（1876）跌4%。