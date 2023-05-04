港股市況｜恒指半日升199點　多隻內險股再升（持續更新）

美國聯儲局議息後，宣布加息0.58厘，會後聲明亦暗示將停止進一步加息，美股收市向下，恒指今早輕微低開後向好，先低開3點，隨即倒升過百點；國指高開9點，報6,598點；科指高開0.4%，報3,851點。
【15:35更新】
恒指尾市升262點，報29,961點；科指升0.58%，報3,857點。
內險股再升，平保（2318）尾市升逾7%；國壽（2628）升半成破頂；財險（2328）、人保（1339）升逾4%破頂；太保（2601）升逾8%破頂；中國太平（966）升逾9%。
【13:10更新】
港股午後初段升約183點，報19,882點；科指升0.5%，報3,852點。
百威亞太（1876）跌4%。
【12:05更新】
恒生指數半日升199點，報19,899點，北水回歸港股，成交回升至534.5億元。
中資金融股造好，平保（2318）升逾6%；國壽（2628）升近4%；四大內銀升逾2%至3%。
藍籌股，阿里巴巴（9988）；美團（3690）升1%；騰訊（700）偏軟跌0.2%；百威亞太（1876）績後逆市跌逾3%。
【11:12更新】
恒指現升237點，報19,936點；科指升38點，報3,873點。
內險股造好，平保（2318）升6.63%，曾高見59.25元；國壽（2628）升3.82%。
內銀亦造好，建行（939）、工行（1398）、中行（3988） 升逾2%；農行（1288）升3%。