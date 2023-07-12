港股市況｜恒指半日升215點　泡泡瑪特午後股價升近7%(持續更新)

【13:10更新】

港股現升235點，報18,893點；科指升2.51%，報4,103點。

泡泡瑪特（9992）股價升近7%，今早曾高見20.1元，泡泡瑪特日前公布，其北京城市樂園或在9月開業，意味着泡泡瑪特將藉助朝陽公園進行小規模試水。

【12:15更新】

恒指半日升215點，報18,875點，重上10天綫，成交472.6億元；科指升2.5%，報4,101點。

科技股造好，科技股造好，阿里巴巴（9988）升1.8%；騰訊（700）升1.7%；美團（3690）升逾4%；嗶哩嗶哩（9626）升7.4%；百度（9888）升3.1%；小米（1810）升1.8%；京東（9618）升2.7%；快手（1024）升5.4%。

最新有傳GOGOX快狗打車（2246）裁員，涉香港辦公室一成後勤部門員工，該股中午收報1.2元，升0.8%。