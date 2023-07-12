港股市況｜恒指半日升215點　比亞迪逆市跌逾1%(持續更新)

【15:00更新】

港股升幅收窄，現揚144點，報18,803點；科指揚1.48%，報4,062點。

三大中資電訊股逆市下挫，中移動（941）跌0.2%；聯通（762）跌0.1%；中電信（728）跌1.8%。

本港地產股普遍偏軟，新地（016）升0.2%；新世界（017）跌0.5%，信置（083）跌0.8%。

比亞迪（1211）短綫向下，逆市跌1.1%。

【13:10更新】

港股現升235點，報18,893點；科指升2.51%，報4,103點。

泡泡瑪特（9992）股價升近7%，今早曾高見20.1元，泡泡瑪特日前公布，其北京城市樂園或在9月開業，意味着泡泡瑪特將藉助朝陽公園進行小規模試水。