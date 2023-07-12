港股市況｜恒指半日升215點　比亞迪逆市跌逾1%(持續更新)

周三（12日）早上離岸人民幣走強，港股高開逾百點。恒指高開137點，報18,797點；國指高開1%，報6,359點；科指高開1.1%，報4,048點。
【15:00更新】
港股升幅收窄，現揚144點，報18,803點；科指揚1.48%，報4,062點。
三大中資電訊股逆市下挫，中移動（941）跌0.2%；聯通（762）跌0.1%；中電信（728）跌1.8%。
本港地產股普遍偏軟，新地（016）升0.2%；新世界（017）跌0.5%，信置（083）跌0.8%。
比亞迪（1211）短綫向下，逆市跌1.1%。
【13:10更新】
港股現升235點，報18,893點；科指升2.51%，報4,103點。
泡泡瑪特（9992）股價升近7%，今早曾高見20.1元，泡泡瑪特日前公布，其北京城市樂園或在9月開業，意味着泡泡瑪特將藉助朝陽公園進行小規模試水。
【12:15更新】
恒指半日升215點，報18,875點，重上10天綫，成交472.6億元；科指升2.5%，報4,101點。
科技股造好，科技股造好，阿里巴巴（9988）升1.8%；騰訊（700）升1.7%；美團（3690）升逾4%；嗶哩嗶哩（9626）升7.4%；百度（9888）升3.1%；小米（1810）升1.8%；京東（9618）升2.7%；快手（1024）升5.4%。
最新有傳GOGOX快狗打車（2246）裁員，涉香港辦公室一成後勤部門員工，該股中午收報1.2元，升0.8%。
【10:20更新】
恒指現升逾200點，報18,861點；科指升2.31%，報4,095點。
Keep（3650）首掛開報30.3元，較招股價28.92元彈高4.8%，每手100股計帳面賺138元，現跌0.2%；半新股慧居科技（2481）逆市跌逾8%，創上市後新低。
科技股造好，阿里巴巴（9988）升2%；騰訊（700）升1.7%；美團（3690）升逾3%；嗶哩嗶哩（9626）升幅擴至逾8%；百度（9888）升3.7%；小米（1810）升2%；京東（9618）升2.7%。
潤泥（1313）發盈警，股價仍靠穩，現升1.6%。