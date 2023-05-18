港股市況｜恒指半日升217點　本港地產股逆市向下（持續更新）

美股3大指數隔晚升逾1%，港股今早高開。恒指高開142點，報19,702點；國指高開51點，報6,687點；科指高開1.1%，報3,911點。
【15:00 更新】
港股升82點，報19,643點；科指升0.8%，報3,902點。
吉利汽車（175）母企，公布增持Aston Martin股權至17%，股價現升0.1%；本港地產股逆市向下，恒地（012）跌0.4%；新地（016） 跌1%；新世界 （017）跌近1%；信置（083）跌逾2%。
【14:00 更新】
港股升幅收窄至百點內，恒指升90點，報19,651點；科指升0.89%，報3,904點。
中通快遞（2057）股價績後造好，午後升7.48%，現破頂見235.4元。
【13:10 更新】
港股午後初段升197點，報19,758點；科指升1.41%，報3,924點。
ATM股個別發展，騰訊（700）午後初段跌約1.51%；阿里巴巴（9988）升2.69%；美團（3690）升0.15%。
【12:05 更新】
恒指半日升217點，報19,777點，成交570億元；科指升1.7%，報3,936點。
ATM個別發展，騰訊（700）績後跌逾1%；阿里（9988）績前升3%；聯想（992）升逾4%。
「中特估」搶鏡，中石油（857）及中石化（386）、國壽（2628）升逾3%；平保升2.72%；郵儲行（1658）升2.17%；中行（3988）升1.24%。
內房則向下，龍湖 （00960） 跌近6%。
【11:25 更新】
恒指升勢回順，最新升約258點，報19,819點；科指升1.89%，報3,943點。
ATM上揚，騰訊（700）跌幅進一步收窄至1%；阿里績前造好，升3.16%；美團（3690）升0.52%。
三桶油造好，中石油（857）及中石化（386）升3%；中海油（883）升近2%。
華虹半導體（1347）升8%。上交所官網顯示，華虹半導體科創板上市申請獲通過，擬募資180億元人民幣。
【10:10 更新】
內房股逆市向下，中海外（688）跌1%；潤地（1109）及碧桂園（2007）跌0.6%；雅居樂（3383）跌逾1%；龍湖（960）跌近半成。
內險股上揚，國壽（2628）及平保（2318）升逾3%；財險（2328）升1%；太保（2601）升2%。
星島（1105）開市前公布短暫停牌。