港股市況｜恒指半日升246點　九置績後轉跌　周大福逆市跌逾5%（持續更新）

港股今早窄幅上落，恒指微高開3點，報20,606點；國指低開4點，報6,932點；科指低開1點，報4,175點。
【14:20 更新】
ATM股，美團（3690）跌4%，騰訊（700）跌近2%，阿里巴巴（9988）升幅縮窄至1%。
九置（1997）績後轉跌，現跌1.67%。
市場對周大福（1929）突現人事變動感意外，現跌6.66%。
【12:30 更新】
恒生指數半日升246點，報20,850點，升穿20天綫，成交700億元；科指升0.4%，報4,194點。
阿里巴巴（9988）升逾3%；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）跌逾1%。
三桶油造好，分別升約4%至5%，周大福（1929）逆市跌逾5%。
【11:20 更新】
美團（3690）跌近2%，騰訊（700）跌0.6%，大市升幅收窄至約100點，科指轉跌0.1%。
周大福（1929）陳世昌退任執董，現跌5.89%。
中海油（883）A股一度漲停板，股價創出上市以來新高，最高報18.92元。
【10:15 更新】
ATM股，阿里巴巴（9988）高開2%；美團（3690）低開1.3%；騰訊（700）升1.1%。
「三桶油」齊破頂，中海油（883）升逾5%，中石油（857）、中石化（386）升逾4%。