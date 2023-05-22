港股市況｜恒指半日升252點　汽車股午後續走強（持續更新）

市場關注美國債務上限談判，港股連跌兩周後，今早輕微高開。恒指高開28點，報19,479點；國指高開16點，報6,609點；科指高開0.4%，報3,836點。
【13:10 更新】
恒指午後揚251點，報19,701點；科指暫報3,908點，升2.28%。
中汽協表示，內地首4月十大新能源車廠銷量，按年升近六成，汽車股午後續走強，比亞迪（1211）升3.72%，蔚來（9866）升5.5%%；小鵬（9868）升4.36%；理想（2015）升2.8%。
快手（1024）午後最新升6.1%。
【12:07 更新】
恒指半日升252點，報19,702點，成交額為537.41億元；科指半日收報3,913點，升2.4%。
快手（1024）今日放榜，市場預料首季虧損幅度大幅收窄，中午收報53.2元，升6.29元；東方甄選（1797）升11.6%；藥明生物（2269）升5.8%
內需股走強，周黑鴨（1458）升6.54%；呷哺呷哺（520）升4.9%；海底撈（6862）升3.21%；九毛九（9922）升2.3%。
濠賭股，銀娛（027）升1.53%；永利（1128）升1.56%；澳博（880）升2.05%；新濠國際（200）升0.76%。
【11:10 更新】
恒指現升206點，報19,657點；科指升1.81%，報3,890點。
美團（3690）KeeTa首日在香港營運，現升1.6%；阿里巴巴（9988）升1.9%。
【10:15 更新】
ATM向下，騰訊（700）跌0.7%；阿里巴巴（9988）跌0.5%；美團（3690）跌0.5%。東方甄選（1797）現炒高逾一成，內地數據公布4月抖音主播帶貨榜，其中東方甄選繼續排名第一，已是第4次蟬聯抖音「銷量冠軍」。
電動車股反彈，比亞迪（1211）升2.5%，蔚來（9866）升4.9%；小鵬（9868）升3.4%；理想（2015）升2.7%。