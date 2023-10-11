港股市況｜恒指半日升254點　恒大突抽高一成六 (持續更新)

外電報道，據悉中國政府考慮額外發行至少1萬億人民幣國債，憧憬內地推措施刺激經濟，港股高開。恒指高開292點，報17,956點；國指高開108點，報6,160點；科指高開2.25%，報3,960點。
【15:00更新】
恒指現升1.52%，報17,933點；科指升2.25%，報3,961點。
恒大（3333）午後突抽高，據報旗下恒大地產再被強制執行8.2億人幣，股價現報0.31元，升16.98%；恒大汽車（708）升逾16%。
中芯國際（981） 抽升半成，高見20.8元。華虹半導體（1347）亦抽升5%，高見20.25元。
新股邁越科技（2501）升幅擴大至兩成；新上市綠債（4273）升至100.35元。
【13:20更新】
恒指現報17,960點，升295點；科指升2.31%，報3,964點。
手機設備股午後續揚，舜宇光學（2382）升逾13%；瑞聲科技（2018）升半成；高偉電子（1415）升逾8%；丘鈦（1478）升逾18%。
【12:30更新】
恒指半日升254點，報17,919點，半日成交459.5億元；科指升2.1%，報3,956點。
ATM向好，美團（3690）升4%；騰訊（700）升1.1%；阿里巴巴（9988）升1.49%。
新股方面，新上市綠債（4273）半日收報100.3元；邁越科技（2501）升5.9%，報1.25元。
【10:30更新】
恒指現升268點；報17,933點；科指升1.88%，報3,947點。
生科股造好，康希諾生物（6185）升一成；信達生物（1801）及藍籌藥明生物（2269）分別升逾7%。
手機設備股上揚，舜宇光學（2382）升逾7%；瑞聲科技（2018）升逾2%；高偉電子（1415）升近7%；丘鈦（1478）升近3%。
ATM向好，帶動科指，美團（3690）升4%；騰訊（700）升1.3%；阿里巴巴（9988）升1.6%。