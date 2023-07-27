港股市況｜恒指現升236點　MINISO名創優品訂新股息政策 (持續更新)

美國聯儲局加息0.25厘符合預期，美股道指連升13個交易日。恒指高開136點，報19,502點；國指高開70點，報6,619點；科指高開78點，報4,296點。

【13:35更新】

恒指現升236點，報19,601點；科指升2.45%，報4,322點。

小米（1810）預告8月發布摺機「MIXFold3」，並使用Leica全焦段四攝鏡頭，股價現升5%。

滙豐（005）上調最優惠利率0.125厘至5.875厘。

MINISO名創優品（9896）發公告表示，事會已批准採納股息政策，旨在為股東提供可預見的回報，政策於7月27日生效；而原則上公司年度股息不低於年度經調整淨利潤的50%。該股股價現跌0.24%。

【12:23更新】

恒指半日升264點，報19,629點，成交額為649億元；科指半日升2.98%，報4,344點。

碧桂園（2007） 升14.6%；碧服（6098）升11%。

李寧（2331）升6.2%，報43.5元。

1個月HIBOR升至近5.25厘，創16年高位，港元升穿7.8水平。