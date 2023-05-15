港股市況｜恒指半日升27點　ATM續撐市（持續更新）

美股上周個別發展，而港股繼上周連跌4日後，今早再低開逾百點。恒指低開102點，報19,525點；國指低開31點，報6,632點；科指低開26點，報3,847點。
【13:55 更新】
大市升320點，最新報19,947點；科指升1.43%，報3,929點。
ATM續撐市，騰訊（700）、美團（3690）均升逾3%；阿里（9988）升1.12%。
百度（9888）股價績前升1%，高見120.5元；半新股怡俊集團（2442）升3成，創上市後新高。
【12:15 更新】
恒指半日升27點，報19,654點，成交近462億元；科指跌近0.1%，報3,871點。
半日升幅靠ATM撐市，騰訊（700）升2.68%；美團（3690）升1.59%，阿里巴巴（9988）升0.11%；京東（9618）回吐3.03%。
碧桂園（2007）跌6.4%；百威亞太（1876）升3.4%；合景泰富（1813） 未能如期支付1.19億美元票據本息，或現違約事件，跌13.1%。
【10:15 更新】
美團（3690）平開報131.8元；阿里巴巴（9988）低開0.8%；京東（9618）低開3.5%；騰訊（700）低開1%。
蔚小理個別發展，理想（2015）升逾3%；小鵬（9868）跌逾1%；蔚來（9866）則跌逾2%。