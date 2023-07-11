港股市況｜恒指半日升282點　吉利成立合資公司現升近2%(持續更新)

港股昨日彈逾百點後，今早高開。恒指高開191點，報18,671點；國指高開1.2%或75點，報6,310點；科指高開1.7%或66點，報4,011點。
【13:55更新】
吉利（175）與雷諾成立合資公司，以加快新能源汽車技術轉型，現升1.9%。
據報華爾街多間大行，為先正達650億的人民幣IPO，尋求歐洲及中東等主權財富基金參與今次IPO。
此外，中金料今年至明年初，美國仍難減息，認為核心通脹到第三季末有望回落至3%。
【13:05更新】
恒指午後初段升323點或1.75%，報18,803點；科指升2.4%，報4,039點。
濠賭股造好，銀娛（027）升4.69%；永利（1128）升5.15%；金沙（1928）升4.19%；澳博（880）升近3%；美高梅（2282）升5.23%；新濠國際（200）升6.26%。
【12:10更新】
恒指半日升282點，報18,761點，成交429億元；科指升2.1%，報4,026點。創科實業（669）為表現最好藍籌，升5.1%；萬洲國際（288）表現最佳，跌1.9%。
蔚小理炒上，蔚來（9866）升12%，小鵬（9868）升逾7%，理想（2015）升逾4%。
ATM，阿里巴巴（9988）升近2%；騰訊（700）；美團（3690）升逾1%；濠賭股亦上揚，銀娛（027）及金沙（1928）升逾4%。
【10:15更新】
IMAX CHINA（1970）突宣布中途停牌，曾升最多34%，高見9.65元，停牌前升27.2%，報9.12元，成交2,399.8萬元。
【10:10更新】
恒指現升155點或0.84%，報18,634點；科指升1.28%，報3,995點。
商湯（020）最新跌3.7%，港交所文件披露，阿里巴巴旗下淘寶集團，上周完成出售5.57億股商湯，套現10.15億元。
人行與國家金融監督管理總局周二（10日）共同宣布，延長去年底公布支持房地產融資政策的適用期限至明年年底，內房造好，碧桂園（2007）、龍湖（960）升逾4%；潤地 （1109）升2%；佳兆業（1638）早段逆市跌4%，現轉升2.8%。
蔚小理造好，蔚來（9866）升8.4%，小鵬（9868）升1.8%，理想（2015）升1.6%。
ATM股，阿里巴巴（9988）升1%；騰訊（700）升0.5%，美團（3690）升0.9%。