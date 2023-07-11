港股市況｜恒指午後升逾300點　濠賭股造好(持續更新)

港股昨日彈逾百點後，今早高開。恒指高開191點，報18,671點；國指高開1.2%或75點，報6,310點；科指高開1.7%或66點，報4,011點。

【13:05更新】 恒指午後初段升323點或1.75%，報18,803點；科指升2.4%，報4,039點。 濠賭股造好，銀娛（027）升4.69%；永利（1128）升5.15%；金沙（1928）升4.19%；澳博（880）升近3%；美高梅（2282）升5.23%；新濠國際（200）升6.26%。 【12:10更新】 恒指半日升282點，報18,761點，成交429億元；科指升2.1%，報4,026點。創科實業（669）為表現最好藍籌，升5.1%；萬洲國際（288）表現最佳，跌1.9%。 蔚小理炒上，蔚來（9866）升12%，小鵬（9868）升逾7%，理想（2015）升逾4%。 ATM，阿里巴巴（9988）升近2%；騰訊（700）；美團（3690）升逾1%；濠賭股亦上揚，銀娛（027）及金沙（1928）升逾4%。