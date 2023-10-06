港股市況｜恒指半日升317點　阿里健康升逾4% (持續更新)

港股今早曾彈逾300點。恒指高開156點，報17,370點；國指升90點，報5,978點；科指升1.9%，報3,828點。
【12:25更新】
恒指現升281點，報17,495點；科指升1.6%，報3,819點。
手機孖寶個別發展，舜宇（2382）逆市偏軟跌0.3%；瑞聲（2018）升逾1%。
【12:10更新】
恒指中午收報17,530點，升317點，大市半日成交為280.24億元；科指升1.92%，報3,829點。
阿里健康（241）升4.5%，為半日表現最好藍籌；百威亞太（1876）跌0.75%，為半日表現最差藍籌，半日僅百威亞太錄得跌幅。
ATM錄升幅，阿里巴巴（9988）；騰訊（700）升2.1%；美團（3690）升2.5%。恒大（3333）逆市跌6.2%；領展（823）升1.3%。
【10:20更新】
恒指現升285點，報17,499點；科指升1.7%，報3,821點。
內房造好，中海外（688）升0.9%；潤地（1109）升近2%；碧桂園（2007）升逾3%；龍湖（960）升逾2%；融創（1918）升逾4%。不過，恒大（3333）逆市跌逾7%。
超媒體（072）逆市跌逾7%。超媒體公布新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，已辭任超媒體控股非執行董事及董事會聯席主席，10月5日起生效。
長實（1113）升2.2%；長和（001）升1.8%。