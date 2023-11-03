港股市況｜恒指午後升400點　領展升逾4% (持續更新)

港股今早高開。恒指高開175點，報17,405點；國指高開1.2%，報5,983點；科指高開1.2%，報3,857點。
【13:45更新】
恒指現升400點，報17,632點；科指升2.82%，報3,920點。
領展（823）午後升逾4%，高見39.85元，挑戰重上40元關口；港交所（388）午後初段升逾3%。
【12:05更新】
恒指半日升356點，報17,589點，半日成交482.87億；科指升2.31%，報3,901點。
生科及藥股造好，中生製藥（1177）升7.1%，為半日表現最好藍籌；國藥（1099）升2.35%；藥明生物（2269）升2.02%；翰森製藥（3692）升1.51%；石藥（1093）升0.8%。
手機孖寶造好，舜宇（2382）升5.35%；瑞聲（2018）升6.2%。
香港寬頻（1310）績後飆逾兩成；新世界（017）售新創建獲股東大比數通過，升4.4%。
【10:20更新】
恒指現升267點，報17,498點；科指升1.5%，報3,870點。
ATM升0.9%至1.7%；香港寬頻（1310）績後造好，升逾17%；小米（1810）股價早段破頂。
手機孖寶舜宇（2382）、瑞聲（2018）分別升逾5%。
新世界（017）售新創建獲股東大比數通過，升逾2%。