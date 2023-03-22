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財經
2023-03-22 15:14:00

港股市況｜恒指半日升370點　潤電績後升3%　騰訊今公布業績（持續更新）

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恒指今高開169點。(資料圖片)

恒指今高開169點。(資料圖片)

港股昨日彈逾兩百點後，今早恒指高開169點，報19,428點；國指高開53點，報6,603點；科指高開1.2%，報4,012點。

【15:10 更新】

騰訊（700）尾市升幅收窄至1%；中芯（981）午後跌幅擴大至2%；發盈警的雅居樂（3383）午後轉跌逾4%；潤電（836）績後升3%。

 

【12:00 更新】

恒指半日升370點，報19,629點，收復10天綫，成交612.6億元；科指升1.5%，報4,023點。

其中阿里巴巴（9988）及滙豐（005）升逾3%；騰訊（700）績前升2%；美團（3690）偏軟逆市跌近0.1%。

內房及車股造好，蔚來（9868）升7%；龍湖（960）升逾4%。

重磅股騰訊將於今日公布業績。

【11:30 更新】

恒指升幅收窄至升395點，報19,654點；科指升1.75%，報4034點。

藍籌股方面，阿里巴巴（9988）、滙豐（005）、友邦（1299）升近3%；騰訊（700）升近2%；美團（3690）逆市轉跌0.6%。

【10:10 更新】

科技股，騰訊（700）今日收市後公布業績，今早高開1%；阿里巴巴（9988）高開2.1%；京東（9618）高開3.3%。

藥明生物（2269）將於今日公布業績，股價績前升逾4%

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