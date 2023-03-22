港股市況｜恒指半日升370點　潤電績後升3%　騰訊今公布業績（持續更新）

港股昨日彈逾兩百點後，今早恒指高開169點，報19,428點；國指高開53點，報6,603點；科指高開1.2%，報4,012點。
【15:10 更新】
騰訊（700）尾市升幅收窄至1%；中芯（981）午後跌幅擴大至2%；發盈警的雅居樂（3383）午後轉跌逾4%；潤電（836）績後升3%。
【12:00 更新】
恒指半日升370點，報19,629點，收復10天綫，成交612.6億元；科指升1.5%，報4,023點。
其中阿里巴巴（9988）及滙豐（005）升逾3%；騰訊（700）績前升2%；美團（3690）偏軟逆市跌近0.1%。
內房及車股造好，蔚來（9868）升7%；龍湖（960）升逾4%。
重磅股騰訊將於今日公布業績。
【11:30 更新】
恒指升幅收窄至升395點，報19,654點；科指升1.75%，報4034點。
藍籌股方面，阿里巴巴（9988）、滙豐（005）、友邦（1299）升近3%；騰訊（700）升近2%；美團（3690）逆市轉跌0.6%。
【10:10 更新】
科技股，騰訊（700）今日收市後公布業績，今早高開1%；阿里巴巴（9988）高開2.1%；京東（9618）高開3.3%。
藥明生物（2269）將於今日公布業績，股價績前升逾4%。