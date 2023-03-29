港股市況｜恒指半日升378點　TVB現升逾13%　碧服績後升幅擴大（持續更新）

恒指高開563點，報20,348點，隨後升幅擴大，最多升653點，高見20,437點，創三周高位；國指升169點，報6,899點；科指曾升4.8%，報4,341點。
【15:48 更新】
港股尾市升逾400點，現報20,208點；科指升2.61%，報4,252點。
ATM股，阿里巴巴（9988）升逾12%；騰訊（700）升1.48%；美團（3690）升3.64%。
滙豐（005）轉升0.855%；友邦（1299）升1.58%。
【14:40 更新】
恒指最新升約346點，報20,130點；科指升2.36%，報4,241點。
電視廣播（511）明天舉行第2場直播帶貨，股價現升逾一成，最新升逾13.9%。
碧服（6098）績後升幅擴大至7.6%。
【13:20 更新】
電視廣播（511）短綫拉升，一度升逾一成高見10.64元，最新升逾9%。
金山軟件（3888）股價再升逾8%，破頂高見42.25元；泡泡瑪特（9992）績後向下，倒跌逾5%，低見19.42元。
阿里系造好，其中阿里巴巴（9988）午後仍升13%；騰訊（700）升2.32%；美團（3690）升4.53%。
【12:10 更新】
恒指半日升378點，報20,162點，成交828億元；科指升2.7%，報4,256點。
阿里系造好，其中阿里巴巴（9988）升13%，並帶動科技股表現；騰訊（700）升2%；美團（3690）升近5%。
滙豐（005）逆市偏軟跌0.2%；中移動（941）跌0.4%；tvb（511）升5.48%。
【11:30 更新】
「兩桶油」將於今日公布業績，中石油（857）升0.2%，中海油（883）升逾2%。
ATM向上，阿里巴巴（9988）升13.7%；美團（3690）升5.12%；騰訊（700）升2.11%。
中芯國際（981）轉升逾1%；TVB（511）升近6%；商湯（020）績後逆市跌3%；信達生物（1801）績後跌逾4%。
【10:20 更新】
阿里巴巴（9988）創辦人兼合夥人馬雲回杭州後即有大動作，啟動大規模架構重組，今開市升逾16%，高見98元，現升12.87%。
電視廣播TVB（511）去年股東應佔虧損約為8.1億元，按年擴大25%，惟股價績後仍升逾4%。