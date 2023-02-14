港股市況｜恒指半日升46點　地產股反彈　有線宣布停牌（持續更新）

隔晚美股三大指數都升逾1%，加上市場關注今晚美國公布通脹數據，今早港股微高開71點。恒指今早高開71點，報21,235點；國指高開22點，報7,167點；科指高開0.5%，報4,395點。
【14:30更新】
有線寬頻（1097）今日（14日）下午突發公告停牌，傳與電視收費牌照有關，該股停牌前收報0.049元，跌2%，成交額為5.44萬元。
【13:30更新】
恒指午後初段升約40點，報21,204點，科指跌0.2%，報4,366點。
【12:10更新】
恒生指數半日升46點，報21,211點，成交484億元；科指跌0.2%，報4,364點。
ATM個別發展，美團（3690）升0.4%；騰訊（700）跌0.9%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%。地產股反彈，新世界（017）升近3%；新地（016）升2%；內房、物管股造好，華潤萬象生活（1209）升逾4%。
【11:10更新】
恒指轉跌，現報21,125點，跌39點。
部分本港地產股升幅擴大，新世界（017）升2.68%；新地（016）升1.46%。
內房向好，中海外（688）升1.25%；潤地（1109）升0.13%；碧桂園（2007）升0.74%；雅居樂（3383）升0.42%。
【10:00更新】
領展（823）開市反彈近1%，現報54.2元；重磅傳統藍籌滙豐（005）升0.43%，友邦（1299）升0.52%，中移動（941）升0.17%，港交所（388）升0.1%。
本港地產股反彈，其中恒地（012） 升1.61%；新地（016）升1%；新世界（017）升1.79%；長實（1113）升1.38%。
ATM向下，阿里巴巴（9988）逆市跌0.7%，騰訊（700）跌1.03%、美團（3690）跌0.13%。