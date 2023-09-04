港股市況｜恒指半日升469點　新世界受追捧午後升幅收窄至4% (持續更新)

本地地產股亦造好，新世界（017）受追捧，續升5.5%、新鴻基地產（016）升2.3%；長實（1113）升0.5%。

蔚小理個別發展，蔚來（9866）、小鵬（9868）升逾2至3%，理想（2015）逆市跌0.1%。

【11:30更新】

內房股全線炒上，資金受追捧。恒指一度升逾500點，現升487點，報18,869點；科指升2.93%，報4,302點。

內地多個一、二線城市實施「認房不認貸」，其中今日收市後被剔出藍籌的碧桂園（2007）升14.6%，報1.02元，重上1元關；龍湖（960）急升11%；中海外（688）飆一成；潤地（1109）升10%；融創中國（1918）升28%。

【10:15更新】

恒指現升378點，報18,760點；科指升2.23%，報4,272點。

ATM造好，阿里巴巴（9988）升3%；美團（3690）升逾2%；騰訊（700）升逾1%。濠賭股、三桶油上揚。

將於收市後納入科指的東方甄選 （1797），股價逆市跌逾2.5%。