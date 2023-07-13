港股市況｜恒指現升近500點　三桶油午後飆高(持續更新)

隔晚美股三大指數上揚，其中納指表現最好，港股今早高開。恒指高開320點，報19,181點；國指高開1.7%，報6,486點；科指高開2.5%，報4,183點。
【13:30更新】
恒指現升近500點，報19,359點；科指升3.69%，報4,231點。
三桶油午後飆高，中石油（857）升逾4%，破頂高見5.78元；中海油（883）升近2%；中石化（386）升逾2%。
迅銷（6288）宣布午後停牌，待發季度業績公告。
【12:10更新】
恒指半日升469點，報19,330點，成交651億元；科指升3.4%，報4,221點。
ATM分別升逾2%至5%；藥明生物（2269）升8.6%，為表現最好藍籌；信義玻璃（868）為表現最差藍籌，跌1.3%；黃金相關股續向好。
醫療股向上，京東健康（6618）升近9%；阿里健康（241）16.9%。
【10:20更新】
港股現升436點，報19,297點，重上萬九關；科指升3.29%，報4,103點。
黃金相關股造好，靈寶黃金（3330）升7.6%；招金（1818）升6.6%；中國黃金（2099）升7.4%；紫金（2899）升逾6.3%；山東黃金（1787）升5.8%。
科技股集體上揚，ATM早段升逾2%；小米（1810）升逾2.7%；京東（9618）升近4%；百度（9888）升3.4%；網易（9999）升2.8%；嗶哩嗶哩（9626）升7.4%；快手（1024）升8%。