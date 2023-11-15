港股市況｜恒指午後升500點　本地地產股造好 (持續更新)

美國通脹降溫，美股三大指數顯著造好，港股今早高開逾400點。恒指高開439點，報17,836點；國指高開152點，報6,116點；科指高開3.2%，報4,078點。
【13:20更新】
恒指午後升逾500點，重返50天線，現升521點，報17,918點；科指升3.09%，報4,073點。
美圖公司（1357）逆市跌逾9%；科技股上揚。
本地地產股造好，新地（016）升3.9%；恒隆地產（101）升6.2%；九倉置業（1997）升5.5%；領展（823）升4.9%；新世界（017）升逾4%。
【12:30更新】
恒指半日升491點，報17,888點，半日成交643億元；科指升近3%，報4,069點。
ATM分別升2至3%；創科（669）升近9%；國藥（1099）逆市軟跌0.4%。
內房造好，融創（1918）升逾9%；龍湖（960）升逾6%。
濠賭股個別發展，澳博（880）績後向下，逆市跌逾2%；藍籌銀娛（027）升逾3%；金沙（1928）、永利（1128）、美高梅（2282）升3%；新濠（200）升逾2%。
【10:45更新】
恒指升472點，報17,869點；科指升2.79%，報4,062點。
美聯集團（1200）捲入涉嫌合謀定價案件昨日停牌，今日復牌後股價即瀉，現跌1.8%，報0.54元，創近52周新低。
科技股放榜前領市，騰訊（700）績前升逾2%；阿里巴巴（9988）升逾2%；美團（3690）升逾3%；京東（9618）升4%；小米（1810）升逾1%。