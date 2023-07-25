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財經
2023-07-25 13:28:00

港股市況｜恒指午後升逾600點　信懇智能股價暴瀉八成 (持續更新)

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港股。(資料圖片)

恒指今早高開。恒指高開504點，報19,172點；國指高開3.5%，報6,489點；科指高開4.4%，報4,191點。

【13:25更新】

恒指現升613點，報19,281點；科指升4.79%，報4,207點。

ATM股，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升4%至6%。

異動股，信懇智能（1967）暴瀉82.4%，報2.71元；名創優品（9896）升9.9%，報39.8元。

港股市況持續更新。

【12:10更新】

恒指半日升590點，報19,258點，成交額為738億元；科指升4.61%，報4,200點。

ATM股，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升3.9%至5.7%。

內房物管大反彈，藍籌龍湖（960） 及碧服（6098）均升兩成；碧桂園（2007）升13.4%。其他如中海外（688）、潤地（1109）均升逾9%。

潤電（836）及舜宇光學（2382）則表現較差，分別跌3%及0.6%。

【10:25更新】

恒指現升551點，報19,219點；科指升4.35%，報4,189點。中共中央政治局會議召開，表示需適時調整優化房策，碧桂園（2007）升15%；碧服（6098）升兩成。

香港生力啤（236）上半年多賺近10倍，不派中期息，彈高31%，報0.88元，創10個月高。

ATM各升3.7%至5%不等。

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