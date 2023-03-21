港股市況｜恒指半日升62點　安踏績後升幅擴至6%　金融股反彈（持續更新）

港股昨日急跌517點，萬九關失而復得後，今早恒指高開118點，報19,118點；國指高開19點，報6,489點；科指高開1.1%，報3,911點。

【14:45 更新】

體育用品股上揚，安踏（2020）績後升幅擴至6%，高見105.7元；李寧（2331）亦升逾6%；特步（1368） 升近3%。

【12:20 更新】

恒指半日升62點，報19,063點，成交496億元；科指升0.3%，報3,881點。

舜宇光學（2382）績後造好，半日升5.17%

金融股反彈，滙豐（005）升1.98%；渣打（2888）升近1.79%；友邦（1299）升2.84%。

ATM、三桶油、中資電訊股均逆市向下。