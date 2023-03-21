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財經
2023-03-21 12:26:00

港股市況｜恒指半日升62點　舜宇績後揚5%　金融股反彈（持續更新）

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恒指高開118點。(資料圖片)

恒指高開118點。(資料圖片)

港股昨日急跌517點，萬九關失而復得後，今早恒指高開118點，報19,118點；國指高開19點，報6,489點；科指高開1.1%，報3,911點。

【12:20 更新】

恒指半日升62點，報19,063點，成交496億元；科指升0.3%，報3,881點。

舜宇光學（2382）績後造好，半日升5.17%

金融股反彈，滙豐（005）升1.98%；渣打（2888）升近1.79%；友邦（1299）升2.84%。

ATM、三桶油、中資電訊股均逆市向下。

【11:40 更新】

舜宇（2382）升4.48%，曾升逾5%，高見91.95元。

中資電訊股逆市向下，中移動（941）跌1.65%，聯通（762）跌1.25%，中電信（728）跌0.48%。

ATM方面，阿里巴巴（9988）轉跌0.6%；騰訊（700）跌0.5%；美團（3690）跌逾2%。

【10:20 更新】

金融股反彈，滙豐（005）彈高3%；友邦（1299）升3%。

ATM方面，美團（3690）、騰訊（700）分別逆市跌逾1%；阿里巴巴（9988）升0.56%。

三桶油逆市向下，中石油（857）跌1%，中海油（883）跌0.5%，中石化（386）跌1%。

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