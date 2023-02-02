港股市況｜恒指半日升90點　受惠聯儲局放鴿（持續更新）

聯儲局如市場預期加息0.25厘，主席鮑威爾會後表示，正討論再加息兩次至5厘見頂水平，美三大指數由跌轉升，港股承接升勢，恒指高開204點。

【13:10 更新】

恒指午後初段跌近100點，現升70點；科指升72點；國指升23點。國美 （493） 午後短綫拉升，股價升近一成，高見0.161元。

【12:00 更新】

恒生指數半日升90點，報收22,162點，成交765.5億元，其中百度 （9888） 再升近7%，冠絕藍籌。

ATM個別發展，騰訊 （700） 升逾1%，美團 （3690） 逆市偏軟跌0.2%。

【11:00 更新】

有媒體報道，近日澳門博監局與博企開會，指博彩中介需在淨轉碼額總額的1.25%中介佣金中，繳納5%稅款。

濠賭股普遍回吐，銀河娛樂 （027） 跌3.36%；澳博 （880） 跌2.43%；永利澳門 （1128） 跌1.62%；金沙中國 （1928） 跌3.67%；美高梅（2282）跌0.77%。

【10:05 更新】

科技股上漲，ATM阿里巴巴 （9988）升1% ；騰訊 （700）升 1.29%、美團 （3690） 升1.05%；百度 （9888） 繼上日再升6.79%；比亞迪 （1211） 升0.76%。

【09:30 更新】

恒指高開204點，報22,276；國指高開78點，報7,639點；科指高開67點，報4,763點。